Aydın'da akaryakıt istasyonunda kaza anı güvenlik kamerasında

Olay, saat 14.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şeref Kanat (59) yönetimindeki 64 AK 164 plakalı otomobil yakıt almak için yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompaya yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi bagaj kapağını açtıkları sırada Aydın’dan Söke istikametine gitmekte olan Ezgi Arık (23) yönetimindeki 09 ADB 30 plakalı otomobil de hızla akaryakıt istasyonuna girdi. Duramayan otomobil Şeref Kanat’a ait otomobile arkadan hızlıca çarptı.

Otomobilin arkasında bulunan Şeref Kanat ve İdris Kural (47) son anda kendilerini kenara atarak ölümden döndü. Kazada arkadan çarpılan otomobildeki Şeref Kanat ve yanında yolcu olarak bulunan İdris Kural yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobile arkadan çarpan Ezgi Arık ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, yapılan kontrolde 0,65 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.