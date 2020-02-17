Mesut Özil 301 gün sonra golle tanıştı

İngiltere Premier Lig'de 26.hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Arsenal, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Arsenal'i galibiyete taşıyan golleri 54'de Pierre Aubameyang, 57'de Nicolas Pepe, 90'da Mesut Özil ve 90+2'de Alexandre Lacazette kaydetti.

301 gün sonra siftah yaptı

Topçular'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Premier Lig'de 301 gün sonra gol sevinci yaşadı. Ligde son 4 maçından da beraberlikle ayrıldıktan sonra kazanan Arsenal, 34 puana yükseldi ve haftayı 11. sırada kapattı. Newcastle United ise 31 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.