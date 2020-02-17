SPOR

Mesut Özil 301 gün sonra golle tanıştı

Arsenal, sahasında Newcastle United'ı 4-0 mağlup ederken Mesut Özil, Premier Lig'de 301 gün sonra gol sevinci yaşadı.

İngiltere Premier Lig'de 26.hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Arsenal, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Arsenal'i galibiyete taşıyan golleri 54'de Pierre Aubameyang, 57'de Nicolas Pepe, 90'da Mesut Özil ve 90+2'de Alexandre Lacazette kaydetti.

301 gün sonra siftah yaptı
Topçular'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Premier Lig'de 301 gün sonra gol sevinci yaşadı. Ligde son 4 maçından da beraberlikle ayrıldıktan sonra kazanan Arsenal, 34 puana yükseldi ve haftayı 11. sırada kapattı. Newcastle United ise 31 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
YPG/PKK'dan Tel Abyad'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Bakan Murat Kurum: İstanbul'da vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmasını engelleyeceğiz
Yunan medyasından Libya itirafı! Kazanan Türkiye oldu
Alex de Souza'dan çarpıcı Aziz Yıldırım itirafı
İnglitere'de Çinli güzellik uzmanına 'sen git yarasa ye' tepkisi
Nazlı Ilıcak'tan eski eşi Emin Şirin'e yanıt! Şimdi sıra Hilmi Özkök'e mi geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Moussa Marega ırkçı tezahüratlar sonrası sahayı terk etti
Savaşçı 94. bölüm fragmanı
Ares Özdemir öldü mü Ares Özdemir kimdir son haberi geldi
Şampiyon 22. bölüm fragmanı
Tozkoparan 47. bölüm fragmanı
17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller netleşti sorgulama ekranı-2020
Kalk Gidelim 99. bölüm fragmanı
Aycan Yanaç Survivor kimdir yaşı kaç Survivor Ünlüler'in en dikkat çekeni