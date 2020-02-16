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Arka Sokaklar'da tartışma yaratan bekçi sahnesi

Bekçilere geniş yetkiler tanınması tartışmaları sürerken, Kanal D’nin çok uzun zamandır yayınlanan polisiye dizisi Arka Sokaklar’ın 542. bölümünde bekçilerle ilgili bir sahne dikkat çekti.

Olay, 'Sevgililer Günü'nde polis memuru rolündeki Arda ile Şükran’ın izbe bir yerde ve arabanın içinde oturup muhabbet ettikleri sırada yaşanıyor. Bu sırada cama tıklatan bekçiler, Arda’yı dışarı çağırarak burada durmamaları gerektiğini isterken; bekçilerin, "Hoop hayrola", "İner misin aslanım arabadan", "Gel bakalım delikanlı şöyle", "Uzatma aslanım kimlik çıkart, kimlik" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Arda'nın ise "Bunlar da yeni çıktı" demesi dikkat çekerken; bekçilere, "Neden özel hayata karışıyorsunuz", "Suç unsuru mu gördünüz hayırdır?", "Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye, dönüp gidin bakalım" ifadelerini kullandığı görülüyor.

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