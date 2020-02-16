Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknopark açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok proje burada ortaya çıktı. Aselsan, Roketsan, TAI gibi büyük şirketler burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu MİLGEM, Altay tankı, Anka İHA gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları Teknopark İstanbul'da yürütülüyor. Teknopark yabancı şirketleri de cezbediyor. Bu kritik şirketlerinden yanınca yeni filizlenen şirketlerde buradan faydalanıyor. Yerli otomobilin beyin takımı Bilişim Vadisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Menderes ve Özal dönemi dışında, böyle bilinçli bir hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur."