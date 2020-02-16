POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknopark açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul'un yapımı tamamlanan 2. etap binalarının açılışını yaptı. Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok proje burada ortaya çıktı. Aselsan, Roketsan, TAI gibi büyük şirketler burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu MİLGEM, Altay tankı, Anka İHA gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları Teknopark İstanbul'da yürütülüyor. Teknopark yabancı şirketleri de cezbediyor. Bu kritik şirketlerinden yanınca yeni filizlenen şirketlerde buradan faydalanıyor. Yerli otomobilin beyin takımı Bilişim Vadisinde çalışmalarını sürdürüyor. 

Türkiye Menderes ve Özal dönemi dışında, böyle bilinçli bir hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çavuşoğlu'ndan Lavrov'a İdlib için son uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknopark açılış töreninde konuşuyor -Canlı Yayın
Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu
Alanyaspor'a kendi sahasında büyük şok Gençlerbirliği seriyi bozdu
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ucuz alış veriş tüyoları
Trabzonspor ile Sivasspor kapışıyor ilk 11'ler belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İngiltere'de rüzgarın yerden havalandırdığı kontrplak adamın kafasına çarptı!
İzmir'de küçük kıza cinsel istismar iğrenç anlar kameralarda!
Aycan Yanaç Survivor kimdir yaşı kaç Survivor Ünlüler'in en dikkat çekeni
İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı anı kameralara yansıdı
Askeri konvoyun geçişinde Fetih Süresi okundu!
Tayfun Erdoğan kimdir Emrah'ın oğlu yaşı kaç annesi kimdir?
Habertürk'ten Çetiner Çetin İdlib dramını yerinden aktardı!
Parviz Abdullayev kimdir Survivor Cobra Parviz aslen nereli yaşı kaç?