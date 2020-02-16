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Canan Karatay'dan koronavirüsün aşısı yoktur dedi! Tek yol var

Prof. Dr. Canan Karatay, “Koronavirüse karşı aşı yapamazsınız. Sağlık bir hücrede kapılar kale kapısı gibi sağlam, açılmaz ve hastalanmayız. Ben onu söylüyorum onun için doğal besleneceğiz. Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar bunun aşısı olmaz. Bunun tek aşısı, tek yolu kendi hücrelerimizi güçlü ve sağlıklı kılmaktır" dedi.

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. 10 gün devam edecek organizasyonun 3’üncü gününde, yine birbirinden değerli yazarlar ilçe halkı ve şehir dışından gelen misafirlerle buluştu.

Prof. Dr. Canan Karatay düzenlenen söyleşide İnegöllülerle buluştu. Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları ve bazı meclis üyelerinin de katıldığı programa, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Söyleşide Canan Karatay doğal beslenmeye dikkat çekti.

2 türlü yağın tehlike arz ettiğini de ifade eden Karatay, “Biri fabrikadan çıkan trans yağdır. Kalp krizi yapar, felç yapar, şeker hastası yapar. Kolesterolü de o çıkarır. Bir de şekere bağlı, rafine unlara bağlı trigliseridlerdir. Tehlikeli olan bu iki yağdan uzak durursak sağlığımıza kavuşuruz” dedi.

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