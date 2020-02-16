Canan Karatay'dan koronavirüsün aşısı yoktur dedi! Tek yol var

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. 10 gün devam edecek organizasyonun 3’üncü gününde, yine birbirinden değerli yazarlar ilçe halkı ve şehir dışından gelen misafirlerle buluştu.

Prof. Dr. Canan Karatay düzenlenen söyleşide İnegöllülerle buluştu. Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları ve bazı meclis üyelerinin de katıldığı programa, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Söyleşide Canan Karatay doğal beslenmeye dikkat çekti.

2 türlü yağın tehlike arz ettiğini de ifade eden Karatay, “Biri fabrikadan çıkan trans yağdır. Kalp krizi yapar, felç yapar, şeker hastası yapar. Kolesterolü de o çıkarır. Bir de şekere bağlı, rafine unlara bağlı trigliseridlerdir. Tehlikeli olan bu iki yağdan uzak durursak sağlığımıza kavuşuruz” dedi.