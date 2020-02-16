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Survivor 1. bölüm fragmanı

Survivor 1. bölüm fragmanı yayınlandı. 2020 Survivor yarışmasında bu sene yarışmacılar ünlüler ve gönüllüler takımları olarak yarışacak. Kıran kırana mücadeleye sahne olan Survivor'da bu sene mutlu sona kim ulaşacak. İşte 2020 Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı...

Survivor 2020 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sene tekrar ünlüler - gönüllüler olarak ekranlara gelecek olan Survivor, kadrosunda sürpriz isimler bulunduruyor. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yarışması, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI

Ersin Korkut
Uğur Pektaş
Aycan Yanaş
Derya Can
Parciz Abdullayev
Elif Gören
Barış Murat Yağcı,
Şaziye İvegin Üner,
Mert Öcal
Tuğba Melis Türk

SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Fatoş Günaydın
Burak Yurdugör
Meryem Kasap,
Sadık Ardahan
Evrim Kekik
Cemal Can Canseven
Makbule Karabudak
Ceyhun Jay
Tayfun Erdoğan
Nisa Bölükbasi
Yasin Obuz

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