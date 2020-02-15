Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde AK Partili üyeleri bizzat aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde konuşma yaptığı kürsünün yanındaki masa üzerine konulmuş klasörleri göstererek, "Bir deneme yapalım." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımıyla klasörden tesadüfi olarak seçilen yeni üyeleri cep telefonuyla aradı.

İlk aramasına konutunun bulunduğu Üsküdar'dan başlayan Erdoğan, aramalarda kendi ilçesinin aranmasını isteyen partililere, "Yeter ki sizin bu aşkınız olsun, heyecanınız olsun, 39 ilçeyi de ararız." diye seslendi.