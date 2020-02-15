1 litre benzin ile 100 kilometre yol giden motor tasarladı

Tekirdağ Oto Sanayi Sitesi'nde motor tamirciliği yapan ve 1978 yılında LPG'yi otomobilde kullanma fikrinin öncüsü olarak tanınan Halit Avcıoğlu, o dönem kamuoyunda büyük ilgi gördü.

Yıllardır motor tamirciliği yapan Avcıoğlu, şimdi de yerli ve milli biri kare pistonlu diğeri yuvarlık pistonlu olmak üzere iki araç motoru tasarladı.

Yıllarca araştırıp yeni motor tasarladığını ifade eden Halit Avcıoğlu, danıştığı uzmanların da tasarladığı motora şaşırdığını söyledi. Tasarladığı motorun bilinen motorlardan farklı olduğunu kaydeden Halit Avcıoğlu, "Bilinen tüm motorların aksine 100 CC'lik bu motoru 2 bin 500 CC gücüne çıkarıp ve bu gücü elde ederken de yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacağız. Dünya üzerinde böyle bir tasarım yok. Bunu çok araştırdım. Bu işin uzmanlarına sordum şaşırdılar. Bu motorla 1 litre benzin ile 100 kilometre yol kat edilebilecek. Bu tasarımda karbüratör yok, enjektör yok. Bu motor benzini buharlaştırıp yakacak. Kesinlikle hava kirliliği yaratmayacak bir motor olacak" dedi.