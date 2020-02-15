GÜNCEL

İstanbul Havalimanı'nda otopark otomatına tekme ve yumruklarla saldırdı

İstanbul Havalimanı'nda otopark otomatına tekme ve yumruklar ile saldıran şahıs sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul Havalimanı'nda bulunan otoparkın otomatının yanına gelen bir kişi, otomatın içerisine para attıktan sonra otomatı önce yumruklamaya daha sonra ise tekmelemeye başladı. Şahsın eylemini bir süre aynı şekilde sürdürdüğü görüldü.

Şahsın o anları otomatın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayımlandıktan sonra büyük tepki çekti. Birçok kişi şahsın kamu malına zarar verdiğini belirterek yakalanmasını istedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayserispor tek attı bir ilki başardı
1 litre benzin ile 100 kilometre yol giden motor tasarladı Bakanlık temasa geçti
Erdoğan, Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi: Çok farklı bir insandı
Türk konvoyunu gören Suriyeliler böyle sevindi! Artık göç etmeyeceğiz
Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçak! Pilotun hastanede ifadesi alındı
Fenerbahçe Galatasaray derbisine iki hakem aday
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ahmet Nur Çebi Fikret Orman: Yüzüstü bırakıp kaçtı
CHP kongresinde arbede
İç çamaşırsız poz veren İşte Benim Stilim Sibel Arna orta parmak hareketiyle şok etti
Meteorun düşme anı araç kamerasında
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
Cem Yılmaz eski aşkı Defne Samyeli'ye Serenay Sarıkaya ile gönderme yaptı
O Ses Türkiye'de Hayri Kasaç Kürtçe şarkı söyledi geceye damga vurdu
Göbeklitepe nerede hangi ilde Göbeklitepe hikayesi duyan şok oluyor