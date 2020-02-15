İstanbul Havalimanı'nda otopark otomatına tekme ve yumruklarla saldırdı

İstanbul Havalimanı'nda bulunan otoparkın otomatının yanına gelen bir kişi, otomatın içerisine para attıktan sonra otomatı önce yumruklamaya daha sonra ise tekmelemeye başladı. Şahsın eylemini bir süre aynı şekilde sürdürdüğü görüldü.

Şahsın o anları otomatın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayımlandıktan sonra büyük tepki çekti. Birçok kişi şahsın kamu malına zarar verdiğini belirterek yakalanmasını istedi.