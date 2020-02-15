SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu

O Ses Türkiye'de Hayri Kasaç Kürtçe şarkı söyledi geceye damga vurdu

Cem Yılmaz eski aşkı Defne Samyeli'ye Serenay Sarıkaya ile gönderme yaptı

Göbeklitepe nerede hangi ilde Göbeklitepe hikayesi duyan şok oluyor