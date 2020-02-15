POLİTİKA

Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı

Genç Parti Genel Bakanı Cem Uzan, arka fonda Ahmet Kaya şarkısının çaldığı bir video paylaşarak bazı isimleri suçlayıp "Yakında belgeleri açıklayacağım" notunu düştü.

Son dönemde Türkiye'ye döneceği konuşulan Genç Parti Genel Bakanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Arka planda Ahmet Kaya'nın "Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz" şarkısının çaldığı videoda Uzan'ın Türkiye'de uğradığı operasyonlara ait görüntülere yer verildi.

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