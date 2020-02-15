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PKK'lı terörist HDP milletvekilinin evinden çıktı

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terörist Y.D.'nin örgüte eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yürüttükleri teknik takip sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan aranan Y.D.'nin HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığını belirledi.

Fiziki takip için Sarısaç'ın evinin yakınında bekleyen polis ekipleri, evden çıkan Y.D. ile Murat Sarısaç'ın bindiği otomobili takibe aldı.

Polis, bir şoförün kullandığı aracı durdurarak terörist Y.D.'yi gözaltına aldı. 

Terörist Y.D.'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

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