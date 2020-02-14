MEDYA

Şampiyon 21. bölüm 2. fragmanı

Şampiyon dizisi 21. yeni bölümüyle 16 Şubat 2020 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Şampiyon'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Şampiyon 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Şampiyon'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Şampiyon 16 Şubat 2020 Pazar akşamı TRT 1'de...

'Kafkas' lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş’le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş’e annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas’a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas’ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas’ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erzurum'da PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı
İtalyanlar yazdı: Libya'da Hafter'i Türkiye durdurdu
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş için bundan sonrası ızdırap
Bu hafta borsa kaybettirdi Altın ve döviz kazandırdı
Tesla Almanya'da kuracağı fabrika için 92 hektarlık ormanı yok edecek
Başakşehir Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (14 Şubat 2020)
14 Şubat Sevgililer Günü hakkında vatandaşın görüşleri
Cem Yılmaz eski aşkı Defne Samyeli'ye Serenay Sarıkaya ile gönderme yaptı
Çok çalışıyor diye iş arkadaşlarını döverek öldürmüşler!
Ödeme cihazını hem tekmeledi hem yumrukladı! O anlar kamerada
Göbeklitepe nerede hangi ilde Göbeklitepe hikayesi duyan şok oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistanlı imamın gülümseten diyaloğu
Aile hekimi randevu alma ekranı 2020 TC ile giriş