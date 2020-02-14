YEREL

Çok çalışıyor diye iş arkadaşlarını döverek öldürmüşler!

İSTANBUL Maltepe'de geçtiğimiz Temmuz ayında çalıştığı otelde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra yoğun bakıma kaldırılan ve Aralık ayında hayatını kaybeden İbrahim Halil Kiraz(21)'ı döverek öldürdükleri iddia edilen 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Maltepe, Cevizli Mahallesi, 30 Ağustos caddesindeki otelde 15 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda otelde çalışan İbrahim Halil Kiraz, işyerinde yerde baygın olarak bulundu.

Vücudunda darp izleri bulunan İbrahim Halil Kiraz, otel yönetimi tarafından çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Halil Kiraz, yaşam mücadelesini sevk edildiği Şanlıurfa'daki Balıklı Göl Devlet Hastanesinde 10 Aralık 2019 tarihinde  kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ı otelde çok çalıştığı için öldürdükleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'da daha önce de "Sen çok çalışıp kötü örnek oluyorsun. Patron bizimde senin kadar çalışmamızı istiyor. Biraz az çalış" diye kavga ettikleri öğrenildi. Olay günü de aynı sebeple aralarında tartışma çıktığı şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ı darp ederek ağır yaraladıktan sonra merdiven boşluğunda bırakarak işlerinin başına döndükleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayın 6. faili olduğu tespit edilen Demir Ç.'nin bir başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İş arkadaşlarını çok çalışıyor diye döverek öldürmüşler
55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı
İYİ Parti'de peş peşe istifalar Meral Akşener açıklama yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Numa Kurtulmuş'tan Kadir Şeker açıklaması
Vanessa Bryant duyurdu! Mamba'nın yanına Mambacita eklendi
Van'da bomba paniği! En işlek cadde boşaltıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ödeme cihazını hem tekmeledi hem yumrukladı! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistanlı imamın gülümseten diyaloğu
Cem Yılmaz eski aşkı Defne Samyeli'ye Serenay Sarıkaya ile gönderme yaptı
Kartepe'de yaban hayatı foto kapanlarla görüntülendi!
Trabzon pompalı tüfekle dehşet saçtı! Polis memurunu yaraladı
Göbeklitepe nerede hangi ilde Göbeklitepe hikayesi duyan şok oluyor
Bursa'da öğretmene darp kamerada
Aile hekimi randevu alma ekranı 2020 TC ile giriş