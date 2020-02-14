DÜNYA

Otoyolda şoke eden görüntü! Ayaklarını direksiyonda otomobil kullandı

GÜNEY Kıbrıs'ta, Limasol otoyolunda ayaklarını direksiyona koyarak otomobil kullanan sürücü hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kıbrıs'ta gündem olan olay geçtiğimiz yıl, Kasım ayında meydana gelmişti. 43 yaşındaki adı açıklanmayan bir Rum sürücü, ayaklarını direksiyona koyarak otomobilini kullandığı görüntüyü sosyal medyada paylaşmış; görüntülerin yayılması üzerine Rum Emniyet Müdürlüğü ilgili şahıs ile ilgili yasal işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Mahkemeye sevk edilmiş olan Rum sürücünün Limasol'da görülen davası dün sonuçlandı. Rum mahkemesi 'tehlikeli sürüş ve sigortasız araç kullanma' suçlarından zanlıya 40 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca zanlının ehliyetine de 9 ay el konulmasına karar verdi.

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