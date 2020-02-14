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İstanbul’da yan keskili çocuk hırsızlar kamerada

Levent’te kapısı açık bırakılan apartmana giren 3 küçük çocuk, kalorifere telle bağlı olan bisikleti yan keskiyle keserek çaldı. Semtte birçok bisikleti çaldıkları öğrenilen çocuklar kayıplara karışırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 18 Aralık Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte birçok binaya girerek bisiklet çaldıkları öğrenilen küçük yaştaki 3 çocuk, akşam saatlerinde bir binanın önüne geldi. Burada bir süre bekleyen çocuklar, apartmana birinin girmesini beklemeye başladı. Ardından evine giren bir kadının apartmanın kapısını açması sonrasında çocuklardan biri içeriye girdi. Daha sonra arkadaşlarını çağıran çocuk bisikleti çalmak için harekete geçti. Çocuk hırsızlardan biri iç cebinden yan keski çıkartarak diğer arkadaşına verdi. Bir süre sonra yan keskiyle teli kesen çocuk, kalorifere bağlı olan bisikleti apartmandan çıkarttı. Çocuklardan ardından hızla kayıplara karıştı. Çocukların soğukkanlı tavırları dikkat çekerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, çocukları yakalamak için çalışma başlattı.

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