MEDYA

Zümrüdüanka 4. bölüm 2. fragmanı

Zümrüdüanka dizisi 4. yeni bölümüyle 15 Şubat 2020 Cumartesi akşamı FOX'ta olacak. Zümrüdüanka'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zümrüdüanka 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zümrüdüanka'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Zümrüdüanka 15 Şubat 2020 Cumartesi akşamı FOX'ta...

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine tepki
Arda Turan, Fatih Terim ile kayınvalidesinin cenazesinde bir araya geldi
Çığ nedeniyle Kayseri yolu ulaşıma kapandı
FETÖ'nün GATA'daki yapılanması soruşturmasında 10 tutuklama
Muharrem İnce'den görüşme sonrası açıklama
Türkiye'den Esed Rejimi'nin '1915 Olayları' kararına tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 32. bölüm 2. fragmanı
Mustafa Varank'tan 'Derdimiz memleket' paylaşımı
Başakşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
60 saniyede bugün (13 Şubat 2020)
Hande Kazanova 17-23 Şubat haftası burç yorumları Merkür geriliyor
Erdoğan Uludağ kimdir? Herkese para dağıtıyor Hızır diye anılıyordu
Toplu taşımaya yapılan zamma vatandaşın tepkisi ne oldu?
Berat Albayrak paylaştı büyüme trendi başladı