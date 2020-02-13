İNTERNETHABER TV

Hande Kazanova 17-23 Şubat haftası burç yorumları Merkür geriliyor

17-23 Şubat 2020 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova İnternethaber Astroloji kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Bu hafta iletişim gezegeni Merkür 2020 yılının ilk gerilemesine başlıyor.Merkür, Balık Burcu'nda düşük bir konumda yani iletişime,ticarete ve günlük hayatın akışına gereğinden daha fazla önem göstermemiz gereken bir döngü başlıyor.

10 marta kadar büyük işlere başlamaktan, önemli işlere girişmekten kaçınmamız gerekebilir.Diğer taraftan perşembe ve cuma günleri işle ilgili konularda daha hızlı ilerleme kaydedebiliriz.Hafta sonu hayata daha keyifli yönlerinden yaklaşacağız.Pazar günü ise para harcamalarımız yüksek olabilir.

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