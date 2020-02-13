Şenol Güneş Merih Demiral'la ilgili kötü haberi verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu.

''Galler maçı çok önemli''

''Bütün organizasyonları tamamladık. EURO 2020'de gruptan çıkmak istiyoruz. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Rakiplerin analizlerini yapıyoruz.'' diyen Güneş şu ifadeleri kullandı;

"EURO 2020 için hazırlıklarımız tamam. Bakü'de oynayacağımız maçlarda kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Bakü'de oynamak bizim için avantaj olacak. Destek bulabileceğimiz en güzel yere düştük. İtalya maçının ne olacağını bilmiyoruz, her türlü sonuç çıkabilir. Galler maçı çok önemli. Galler zayıf bir takım değil, iyi bir takım. Kamuoyunu bilgilendirmek lazım. İsviçre'nin zengin ve renkli hücum gücü var. İsviçre'nin Vladimir Petkovic teknik direktörü Türkiye'yi iyi tanıyor. Ryan Giggs de iyi bir futbolcuydu, futbolu iyi bilen bir isim.

''Merih'in oynaması zor''

Ozan Kabak'ı kadroda düşündük ama sıra gelmedi. Sakatlıklar oyunun içinde var. Merih sinerjisi ve enerjisiyle çok katkı yapan bir isimdi. Şampiyonada bizimle olabilir ama oynaması zor. Yusuf iyileşiyor. Abdülkadir yakında dönecek. Dorukhan'ın daha 1-2 ayı daha.