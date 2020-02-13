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CNN Türk'te kaset kumpası ortalığı karıştırdı! Perinçek ve Saymaz birbirine girdi

Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'de İsmail Saymaz ve Doğu Perinçek arasında FETÖ'nün siyasi ayağı ve İlker Başbuğ konusunda sert tartışmalar yaşandı.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konukları Doğu Perinçek, İsmail Saymaz, Hadi Özışık, Zafer Şahin ve İrem Çiçek'ti.

Programda FETÖ'nün siyasi ayağı konusu ele alındı ve geçmişten günümüze birçok konu tartışıldı.

Özellikle Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasında yaşanan tartışmalar, programın gündemine bomba gibi oturdu.

Perinçek, "FETÖ'nün siyasi ayağı dendiğinde Özal dönemine kadar gitmeliyiz" dedi.

KILIÇDAROĞLU FETÖ PROJESİ Mİ?

Ardından konu Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpasına geldi. Kaset kumpası ile ilgili Perinçek, "Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına FETÖ getirdi" ifadesini kullanınca ortalık karıştı. Perinçek, kaset kumpası ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesini FETÖ ve ABD'nin operasyonu olarak yorumladı.

İsmail Saymaz, bu iddiaya itiraz etti ve kaset kumpasını FETÖ'nün yaptığını kabul etti fakat Kılıçdaoğlu'nun CHP'nin başına getirilmesinin FETÖ operasyonu olmadığını belirtti.

Saymaz, "Kılıçdaroğlu, o dönemde yıldızı parlayan bir isimdi. Ayrıca FETÖ'nün en sevmediği grup Tunceli vatandalardı. Kaldı ki Doğu beyin Vatan Partisi, KIlıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP ile defalarca ittifak kurmak istedi."

Perinçek bu açıklamanın ardından İsmail Saymaz'ı FETÖ'yü aklamaya çalışmakla suçladı.

Saymaz ise, madem Kılıçdaroğlu CIA ve FETÖ projesi siz neden ittifak kurmak istediniz diyerek "Bu da FETÖ ittifak değil mi?" ifadesini kullandı.

İLKER BAŞBUĞ GEREKİRSE TANKLARI ÇIKARACAKTI

Programın ilerleyen süreçlerinde İlker Başbuğ konusu ele alındı. Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı iken FETÖ ile mücadele edip etmediği tartışıldı. Perinçek'in Başbuğ'u eleştirdiği sözlerinin ardından İsmail Saymaz, "Ne yapsaydı tankları mı çıkarmalıydı?" diye sorunca sinirlenen Perinçek, "Gerekirse tankları çıkaracaktı" dedi. Zafer Şahin de buna destek verdi.

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