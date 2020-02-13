DÜNYA

Suriye rejiminin helikopteri işte böyle düşürüldü! Yeni görüntüler

SURİYE'de rejim tarafından abluka altında olan İdlib kentinde Suriye rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı.

Suriye'nin İdlib' kentinde rejime ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı. Muhalifler, helikopteri vuran füzenin fırlatılma anına dair bir görüntü yayınladı. Görüntüde helikopterin bölgede gezdiği; füzenin fırlatıldığı görüldü.

2 gün önceki olayda, vurulan helikopter düşmüşü; helikopterdeki 2 kişi ölmüştü.

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