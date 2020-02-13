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Cem Yılmaz paylaştı, herkes ‘Defne’ye mesaj’ diye yorumladı

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz, eski sevgilisi Defne Samyeli'nin 'Konduramadım' açıklamasının ardından yaptığı video paylaşımı ile manidar bir göndermede bulundu.

Samyeli ile olan ilişkisini geçtiğimiz haftalarda bitiren Cem Yılmaz, katıldığı bir programda “Serenay'a dalıp gidiyorum” diyerek Sarıkaya'ya aşk itirafında bulunmuştu. Cem ve Serenay, kısa süre sonra Atina'da birlikte görüntülendi. Romantik bir tatil yapan çift, Atina'dan ayrı ayrı döndü ama aşkı kabullendi. Defne Samyeli ise yaptığı açıklamada aldatıldığı iddialarını doğruladı. Samyeli, “Mazur görün. Bilmiyormuşum, görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Konduramamıştım. Ama işini sağduyuyla yapan gazeteciler yapmış meğerse o haberi.” diyerek aldatıldığını itiraf etti.

YILMAZ’DAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Serenay'ın eski flörtü ve Cem'in eski ortağı Muzaffer Yıldırım ile aralarının açıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Yılmaz, Defne Samyeli'nin üstü kapalı ihanet iması ve “Konduramadım” açıklamasının ardından Cem Yılmaz Twitter'da “Biz düşmanları biliyoruz, sen bizi dostlardan koru!” notu ile dikkat çekici bir video paylaştı.

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