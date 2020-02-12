DÜNYA

Her şey bir anda oldu! Okul servisinde dehşet anları kemerada

ABD’nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir kazada, bir aracın çarptığı okul servisi takla attı. Servis içindeki kamera, yaşanan korku dolu anları kaydetti.

Olay 2019 Aralık’ta Ohio eyaletinin Perry Kenti’nde meydana geldi. Mahkemenin yayınladığı görüntülerde bir kavşağa giren öğrencileri taşıyan otobüse, bir başka aracın çarptığı; otobüsün devrildiği görülüyor. Otobüs içindeki kameranın kaydetti kazada, otobüste emniyet kemeri takmayan öğrencilerin kazayla beraber araç içinde yuvarlandıkları görülüyor.

Yerel medya, kazada 8 öğrenci ve otobüs şoförünün hafif yaralandığını duyurdu.

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