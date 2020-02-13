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Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı paylaşıldı!

Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız’ın 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Taner Ölmez, Funda Eryiğit ve Çağatay Ulusoy gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hakan: Muhafız 3. sezon 6 Mart’ta izleyici ile buluşacak.

Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi olan ve yayınlanan ilk iki sezonuyla geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Hakan: Muhafız, bu yıl 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Dizinin 3. sezonu için bekleyiş sürerken, Netflix yeni sezondan ilk fragmanı yayınladı.

Dizinin yeni sezonunda Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul’u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Şehir Ölümsüzler’in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor. Hakan panzehiri yapması için ulaşacağı Nisan (Funda Eryiğit) ve bu yolda karşılaşacağı Burak (Taner Ölmez) ile şehrin insanlarını kurtarmak için maceraya koyulur.

Tüm bunlara karşı ayakta kalmaya çalışan Hakan aynı zamanda altı yüz yıllık bir öfkeyle İstanbul’u kendisine dar etmeye hazırlanan Vezir’i bulması gerekir. Atalarının yaşadıkları Hakan’ın bugünkü mücadelesine ışık tutar ve geçmişle şu an arasında gidip gelen bir yolculuk için kolları sıvar.

HAKAN MUHAFIZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Hakan: Muhafız 3. sezon, 6 Mart’ta izleyici ile buluşacak. 10 bölümden oluşan fantastik dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

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