DÜNYA

Çin Corona virüsünün kan donduran görüntüsü sokaklar böyle

ÇİN'de ortaya çıkan ölümcül virüsün (Kovid-19) merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte 242 can kaybı daha yaşandı yaklaşık son 24 saat içerisinde 14 bin 840 vaka daha tespit edildi. Sokaklardan gelen görüntüler ise içler acısı...

Hubey eyaletinde toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan
yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı. 

Vaka sayısı 59 bin 883'e yükseldi

Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Corona Virüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

Öte yandan sosyal medyada düşen görüntüler ise kan dondurdu.  Virüsten etkilenen  dolayı çok fazla insanın sokaklarda hayatını kaybettiği görüldü. İşte o görüntüler...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı
Son dakika Palu ailesi davasında mahkeme kararını açıkladı
Sergen Yalçın'dan yönetime talimat: Kadroda tutalım
İş Bankası hisseleri hazineye devrediliyor! Erdoğan getirin emri verdi
Türkiye Bankalar Birliği vatandaşı sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyardı
Manchester United’dan koronavirüs önlemi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü
Suriye rejiminin helikopteri işte böyle düşürüldü! Yeni görüntüler
14 Şubat mesajları 2020 Sevgililer Günü sözleri uzun
Kolombiya'da küçük uçak düştü: 4 ölü
CNN Türk'te kaset kumpası ortalığı karıştırdı! Perinçek ve Saymaz birbirine girdi
Yapay zekalı yüz tanıma sistemi Sosyal Kredi Sistemi nedir? Black Mirror'daki gibi
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı
Patara nedir Patara nerede Patara'ya nasıl gidilir 2020 rehberi