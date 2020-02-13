Çin Corona virüsünün kan donduran görüntüsü sokaklar böyle

Hubey eyaletinde toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan

yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

Vaka sayısı 59 bin 883'e yükseldi

Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Corona Virüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

Öte yandan sosyal medyada düşen görüntüler ise kan dondurdu. Virüsten etkilenen dolayı çok fazla insanın sokaklarda hayatını kaybettiği görüldü. İşte o görüntüler...