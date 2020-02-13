Çin Corona virüsünün kan donduran görüntüsü sokaklar böyle
ÇİN'de ortaya çıkan ölümcül virüsün (Kovid-19) merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte 242 can kaybı daha yaşandı yaklaşık son 24 saat içerisinde 14 bin 840 vaka daha tespit edildi. Sokaklardan gelen görüntüler ise içler acısı...
Hubey eyaletinde toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan
yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.
Vaka sayısı 59 bin 883'e yükseldi
Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Corona Virüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.
Öte yandan sosyal medyada düşen görüntüler ise kan dondurdu. Virüsten etkilenen dolayı çok fazla insanın sokaklarda hayatını kaybettiği görüldü. İşte o görüntüler...