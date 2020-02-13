BİLİM - TEKNOLOJİ

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot güvenlik görevlisi oldu!

ABD'li bir teknoloji firması tarafından üretimi gerçekleştirilen robot köpek Spot, üretim ve güvenlikten sorumlu olmak üzere bir petrol rafinerisinde işe alındı. Spot, tehlikeli durumlarda operatörlere haber verecek.

Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpeği spot, bir petrol rafinerisinde göreve başlayacak.

ABD'li teknoloji şirketi Boston Dynamics'in ürettiği  robot köpek Spot'un Norveç'te yer alan bir petrol firmasında işe başlayacağı açıklandı.

3 boyutlu kamerayla operatörlere haber verecek

Robot, petrol rafinerisinde üretim ve güvenlikten sorumlu olacak. Görevi ise üzerinde bulunan 3 boyutlu kamera ve özel sensörlerle gaz kaçaklarını tespit edip, operatörlere haber vermek.

Robotun ayrıca insan hayatı için tehlikeli olabilecek görevlerde de kullanılması bekleniyor.

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