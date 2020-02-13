Haluk Levent rica etti! Erdoğan Uludağ kimliğini açıkladı

Kiminin bakkal borcunu ödedi, kiminin kapısına bir tomar para bıraktı... Yoksul mahallelinin gözünde 'Hızır' gibi görüldü. Sıkıntıda, darda olan ailelere nefes oldu. Aylarca kim olduğu merak konusu oldu. Herkesin merak ettiği isim sonunda ortaya çıktı.

Birçok gecekondu bölgesinde yoksul ailelerin bakkal borçlarını kapatan ve çok sayıda yardımda bulunan gizemli hayırsever gönüllerde taht kurdu. İstanbul'da Hasköy, Şahintepesi ve Tuzla Mimar Sinan mahallelerinde bin TL bulunan zarfları dağıtan yardımsever için Robin Hood benzetmesi yapıldı.

Robin Hood olarak anılan ve Ahbap Derneği ile birlikte çalışınca ismini açıklamaya karar verdiğini söyleyen iş insanı Erdoğan Uludağ, "Yapılan yardımlar örnek alınsın diye kimliğimi açıklıyorum" dedi