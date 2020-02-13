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Van'da kar temizliği yapan ekipler hem çalıştı, hem de halay çekti

Van'da 1 metreyi aşan kar hayatı olumsuz etkilerken, karları temizleyen belediye ekipleri şarkılar eşliğinde hem çalışıp, hem de halay çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Van'da, 1 metreyi geçen ve 687 yerleşim biriminde ulaşıma engel olan karları temizleyen belediye ekipleri, Kürtçe şarkılar eşliğinde hem çalıştı hem halay çekti.

Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi görevlileri, kent merkezinde yoğun çalışma yürütürken, karla mücadele ekipleri de 687 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor. İş makineleriyle belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip, il dışına taşınıyor.

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