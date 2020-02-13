Toplu taşımaya yapılan zamma vatandaşın tepkisi ne oldu?

Yeni tarifeye göre;

Tam elektronik bilet; 2.60 liradan, 3.50 liraya

Öğrenci bileti; 1.25 liradan, 1.75 liraya

Tam Mavi Kart; 205 liradan, 275 liraya

Öğrenci Mavi Kartı ise; 40 liradan, 50 liraya yükseldi.

Aktarma ücretleri de şöyle;

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2.50 lira, ikinci aktarma 1.90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1.20 lira olarak belirlendi.Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0.75 kuruş, ikinci aktarma 0.70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0.60 kuruş oldu. Vapur zamlı bilet fiyatları ise; Deniz motorlarındaki hatlar 2.60 liradan 3.50 liraya, 2.70 lira olan hatlar 3.65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira oldu.

Deniz yollarındaki aktarmalar ise; Birinci aktarma 2.80 lira, ikinci aktarma 2.30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma ise; 2 lira oldu.