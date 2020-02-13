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Bitlis'de facianın eşiğinden dönüldü! Kar kütlelerinin son anda kurtuldular

BİTLİS'te Kar kalınlığının 2 metreyi geçerken şehir merkezinde tek katlı evler kara gömüldü. İki arkadaş ise çatıdan düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bitlis’te Fatih Bilgiç adlı vatandaş kar yağışını cep telefonu ile görüntülerken, metrelerce yükseklikten düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan arkadaşıyla birlikte son anda kurtuldu. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kar kütlelerinin altında kalmaktan kurtulan Fatih Bilgiç,

“Bugün öğle saatlerinde çatıdan düşen kar kütlelerini fark ettiğimde telefonumla hemen çekmeye çalıştım. Öncesinde küçük küçük düşen kar parçaları bir anda hızlı hızlı gelip tonlarca ağırlığında bir kütle haline geldi. Kendimizi düşen kar kütlesinden iyi bir şekilde korumaya çalıştık. Çekim anında farkında olmamıza rağmen Allah bizi kurtardı. Şunu da belirtmek istiyorum ki çatıdan düşen karlara insanların çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilir” dedi.

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