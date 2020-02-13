Mustafa Varank'tan 'Derdimiz memleket' paylaşımı

'Milli Teknoloji Hamlesi' etiketiyle yapılan paylaşıma, "Derdimiz memleket" notunu da ekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; bilim, teknoloji ve yerli üretim alanında adeta arı gibi çalıştığı o keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

Videonun bir bölümünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fabrikalar satıldı eleştirisine de esprili bir karşılığın olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İşte o keyifli paylaşım: