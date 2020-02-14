Müge Anlı'dan Tuncer Ustael'e gönderme!

Kocaeli’de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damat Tuncer Ustael hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti Tuncer Ustael’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklara da 8 yıl 4 ay ile 12’şer yıl hapis cezası verdi.

Mahkemede neler yaşandı

Mahkemenin son savunmaları aldığı duruşmada tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ben Palu Ailesi'nden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah'ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum Herkesle mahşerde hesaplaşacağız” diye konuştu.

Müge Anlı canlı yayında bu cezanın sade Meryem Tanhal ve kızı ile igili alınan cezaları olduğunu söyledi. Anlı mahkeme Tuncer ile ilgili başka suçlamaların olduğunu söyledi ve şu açıklamayı yaptı "Sadece Fatih beraat etti aileden. Tuncer Ustael en üst cezadan cezalandırıldı. Bu sadece Meryem Tanhal cinayeti ile ilgili cezalandırma. Yine söylüyorum ben Melike'nin ve diğer işlenen cinsel suçlarında kapalı kalmasını arzu etmiyorum. Onunla ilgilide son derece çok fazla delil mevcut. İnşallah Melike'nin ve diğer çocuklarında cezasını çekecek Tuncer Ustael....

-Demiş ki (Tuncer Ustael) "Mahşerde hesaplaşacağız" valla birde mahşerde karşımıza çıkma bence. Benim karşıma hiç çıkma yani. Söyleyeyim de hani karşılaşırsak hani böyle kaç. Birde Mahşerde hiç çekemeyeceğim seni. Gördüğün yerde beni sen böyle Japonlar felan varsa onların aralarına doğru karış hiç bizim karşımıza çıkma sevgili Tuncer...Hala daha mahşerde hesaplaşacağız diyor. İnsan derki bir pişmanım hiç bir pişmanlık belirtisi yok"