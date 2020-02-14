YEREL

İstanbul’da silahlı suç örgütüne geniş çaplı operasyon düzenlendi

İstanbul’da silahlı suç örgütüne yönelik il genelinde yapılan operasyonda çok sayıda adrese şafak baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Uzun süredir takip edilen örgüte yönelik Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde olmak üzere kent genelinde şafak baskını yapıldı. Çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, özel harekat polisleri koçbaşı ile içeri girdi. Şüpheliler yakalanırken, ekipleri evde silahlı suç örgütüne üye oldukları ileri sürülen şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Baskın yapılan adreslerden biri de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Leylek sokakta bulunan bir apartmandı. Özel harekat polislerinin desteğiyle içeri giren ekipleri, evde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ronaldo 90+1'de avantajı sağladı
Garry Rodrigues'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
 İlker Başbuğ Uğur Dündar'a konuştu ve amacının ne olduğunu açıkladı
Dilipak: Daha düne kadar AK Parti il ve ilçe teşkilatları himmet toplanan, Pensilvanya'ya gideceklerin belirlendiği yerdi
TBMM’de kavga! HDP'li Mensur Işık’a bir birleşim ceza verildi
ABD İran'ın silah yüklü teknesine el koyduğunu açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mucize Doktor 23. bölüm fragmanı
Savaşçı 93. bölüm 2. fragmanı
Başakşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Zümrüdüanka 4. bölüm 2. fragmanı
Hercai 32. bölüm 2. fragmanı
Erdoğan Uludağ kimdir? Herkese para dağıtıyor Hızır diye anılıyordu
Mustafa Varank'tan 'Derdimiz memleket' paylaşımı
Berat Albayrak paylaştı büyüme trendi başladı