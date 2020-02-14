Cumhurbaşkanı Erdoğan sözde "Barış planına" ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumundaki konuşmasına, "Pakistan'da kendimizi asla yabancı görmüyoruz. Şu anda kendi evimizde gibi hissediyoruz" diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Trump ve Netanyahu arasında Kudüs ile ilgili atılan adımla 'barış planı' diye yutturulan plan, bir barış planı değil bir işgal projesidir.' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dün Çanakkale bugün Keşmir hiçbir farkı yok"

-Türkiye-Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır, Pakistan ile İlişkilerimiz yeni değildir. Tarihi geçmişi vardır. Biz sizi sevmeyeceğiz size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz kime muhabbet besleyeceğiz. Pakistan halkının kurtuluş savaşı zamanında yaptıklarını unutmadık. Dün Çanakkale bugün Keşmir hiçbir farkı yok.

Türki milletini yalnız bırakmayan veda abidesi kardeşlerimizi unutmayacağız. Pakistan ile kardeşliğimizi ebediyen muhafaza edeceğiz. Bizim dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor. Pakistan’ın acısını acımız sevincini sevincimiz başarısını da kendi başarımız olarak görüyoruz.

FETÖ okulları

-251 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonrasında Pakistan halkının duasını hep yanımızda hissettik. Pakistan FETÖ’ye ait okulları Maarif Vakfı’na devrederek gerçekten yanımızda olduğunu gösterdi. Pakistan haklı mücadelesinde dimdik Türkiye’nin yanında yer aldı.

ABD ve İsrail'in kudüs planı

-Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyerek bütün dünyaya ilan ettik, yıkım ve işgal planına en büyük tepkiyi yine biz verdik, hassasiyetimizi ortaya koyduk. Trump ve Netanyahu arasında Kudüs ile ilgili atılan adımla 'barış planı' diye yutturulan plan bir barış planı değil bir işgal projesidir.

Masalara vurarak alkışladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'ndaki konuşmasında Türkiye-Pakistan dostluğundan bahsederken sözleri dinleyiciler tarafından masaya vurularak sık sık kesildi. Bu hareketin Pakistan kültüründe alkışlamak anlamına geldiği öğrenildi.