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Mucize Doktor'da Ali Vefa'dan Nazlı'yı ağlatan sözler!

Mucize Doktor'un 22. son bölümünde ise Ali Vefa'ya duygularını açıklamak isteyen Nazlı hiç beklemediği bir yanıt aldı. Ali Vefa'ya sarılarak "Bırakma ne olur" diyen Nazlı'nın gözyaşları Ali Vefa'ya değince ikili arasındaki romantik anlar son buldu. Ali Vefa "Yapamam" diyerek Nazlı'nın yanından ayrıldı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 20 Şubat Perşembe yayınlanacak olan 23. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Beliz ve Adil Hoca, Ferman'a doğum gününde büyük bir sürpriz hazırlıyor. Ferman'ı ikna ederek hastaneye geri getirme görevi de Ali Vefa'ya düşüyor. Ali'nin ısrarlarına dayanamayan Ferman, hastane girince neye uğradığını şaşırıyor. Diğer yandan ise Ali Vefa, Nazlı konusunda Adil Hoca'ya içini dökerek, "Sanırım Nazlı'ya bazı şeyleri asla veremeyeceğimi kabullendim" itirafında bulunuyor.

MUCİZE DOKTOR'DA ALİ VEFA'DAN NAZLI KARARI
Mucize Doktor son bölümde Ali Vefa'ya olan duygularını artık saklayamayan Nazlı içindeki dökmek istedi. Ali Vefa ise Nazlı'ya "Arkadaşım olmamı istedin peki arkadaşın olacağım. Pek beceremiyorum ama alışırım herhalde. Sen üzülme, arkadaş diyorsan arkadaş. Beni seni sevmemeye çalışacağım" dedi. Bu sözler karşısında gözyaşlarına boğulan Nazlı ise Ali Vefa'ya sarılarak ağladı. Nazlı'nın "Bırakma ne olur Ali şimdi değil" sözleri dikkat çekti. Ancak Ali Vefa, Nazlı'nın gözyaşlarının boynuna gelmesiyle rahatsız oldu ve sarılmayı bıraktı. Ali Vefa "Hayır yapamacağım" diyerek Nazlı'nın yanından uzaklaştı.

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