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Burcu Öner doğduğu odada yıllar sonra karantinada kaldı!

Çin'in Vuhan şehrinden özel bir operasyonla Türkiye'ye getirilenler arasında olan Burcu Öner'in çıkışta anlattığı tesadüf ise herkesi şaşkına çevirdi.

Çin’den geldikten sonra Ankara'da 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar, hastaneden ayrılırken yaşadıklarını kameralara anlattılar. KArantinada kalanlardan Burcu Öner'in doğduğu hastanede, dünyaya gözlerini açtığı odada karantina altında tutulduğu ortaya çıktı. Burcu Öner, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, yaşadığı çok güzel tesadüfü şöyle özetledi:

Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti.

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