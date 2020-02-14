İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Risk nedeniyle daha önce boşaltılmış
Binanın risk nedeniyle daha önce boşaltıldığı ortaya çıktı. Ancak enkaz altında olan var mı yok mu? henüz bilinmiyor.
Enkaz altında kalan olup olmadığını araştırılıyor
Mahalle halkı ise itfaiye ekiplerine bina çöktüğü anda yoldan geçenlerin olduğu bilgisini verdi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.