YEREL

İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Risk nedeniyle daha önce boşaltılmış

Binanın risk nedeniyle daha önce boşaltıldığı ortaya çıktı. Ancak enkaz altında olan var mı yok mu? henüz bilinmiyor.

Enkaz altında kalan olup olmadığını araştırılıyor

Mahalle halkı ise itfaiye ekiplerine bina çöktüğü anda yoldan geçenlerin olduğu bilgisini verdi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu kadar ancak filmlerde olur! İstanbullu Banker’i dublör kullanıp çarptılar
Koronavirüs Çin'de 14 Şubat'ı da etkiledi
İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Burhan Kuzu Fatih Portakal'a ateş püskürdü yaptığın yayıncılık değil tetikçiliktir
Marmaray sefer sayısı artıyor! 8 dakikada bir tren olacak
Arda Turan Urawa'ya transfer olacak mı?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Otoyolda şoke eden görüntü! Ayaklarını direksiyonda otomobil kullandı
Mafya lideri ve adamlarına yapılan operasyon kamerada
TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2020
Erdoğan'dan Pakistan halkına sitem: Tedavi için Batılı ülkeleri tercih ediyorlar
Kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar linç etti
Sevgililer Günü için en önemli yazılar 2020 14 Şubat sözleri
Rusya’da asker 16 tankla evlilik teklif etti
2020 ara tatil kaç gün ne zaman başlıyor MEB takvimi