İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü

İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Risk nedeniyle daha önce boşaltılmış

Binanın risk nedeniyle daha önce boşaltıldığı ortaya çıktı. Ancak enkaz altında olan var mı yok mu? henüz bilinmiyor.

Enkaz altında kalan olup olmadığını araştırılıyor

Mahalle halkı ise itfaiye ekiplerine bina çöktüğü anda yoldan geçenlerin olduğu bilgisini verdi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.