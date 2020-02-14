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Futbolcuları ifşa eden Beren Güney cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa eden Instagram fenomeni Beren Güney, seneler önce cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti. Beren Güney'in eski hali sosyal medyada olay oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba" diyerek ifşa eden Instagram fenomeneni Beren Güney, seneler önce cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti.

Instagram'da cesur paylaşımlar yapan ve 95,8 bin takipçisi olan Beren Güney açıklamasıyla olay oldu. Sosyal medyada çıkan cinsiyet değiştirdi iddialarının ardından Beren Güney de yaptığı paylaşımla gerçeği itiraf etti.

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