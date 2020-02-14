Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi
Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina saat 14.45 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve AFAD, ekipleri sevk edildi. Binanın son hali havadan görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi.