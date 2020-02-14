YEREL

Ödeme cihazını hem tekmeledi hem yumrukladı! O anlar kamerada

İSTANBUL Havalimanı'nda otopark ödeme noktasına gelen bir yolcu, otopark ücretini ödemek için cihaza parasını koyduktan sonra belirlenemeyen bir nedenle cihazı tekmelemedi. O görüntüleri İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Mavi otoparkta dün saat 22.50 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir yolcu, otopark ücretini ödemek için otomatik ödeme noktasına geldi. Paylaşılan görüntüde yolcu parasını ödeme cihazına parayı koyduktan sonra tekmeleyeme başladı. Parasının üstünü alan yolcu daha sonra cihaza hem yumruk hem de tekme atarak olay yerinden uzaklaştı. Cihazın kırılmasından dolayı güvenlik kamera görüntülerini izleyen İGA yetkilileri, yolcu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

 'HER TÜRLÜ TAZMİN HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ'

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda vandalizmin kabul edilmez bir davranış olduğunu belirterek, "Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. İstanbul Havalimanı'nda vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazmin hakkımızı kullanacağız"dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İş arkadaşlarını çok çalışıyor diye döverek öldürmüşler
55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı
İYİ Parti'de peş peşe istifalar Meral Akşener açıklama yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Numa Kurtulmuş'tan Kadir Şeker açıklaması
Vanessa Bryant duyurdu! Mamba'nın yanına Mambacita eklendi
Van'da bomba paniği! En işlek cadde boşaltıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı
Kartepe'de yaban hayatı foto kapanlarla görüntülendi!
Cem Yılmaz eski aşkı Defne Samyeli'ye Serenay Sarıkaya ile gönderme yaptı
Trabzon pompalı tüfekle dehşet saçtı! Polis memurunu yaraladı
Bursa'da öğretmene darp kamerada!
Göbeklitepe nerede hangi ilde Göbeklitepe hikayesi duyan şok oluyor
Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi
Aile hekimi randevu alma ekranı 2020 TC ile giriş