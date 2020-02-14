DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistanlı imamın gülümseten diyaloğu

PAKİSTANLI imam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazını illaki sen kıldır diye ısrar edince gülümseten sahneler yaşandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumu sonrası cuma namazını mevkidaşı Arif Alvi ile birlikte kıldı.

Sen kıldır ısrarı gülümsetti

Cuma namazına başlanacağı sırada Pakistanlı imamın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a namazı kendisinin kıldırmasını isterken biraz ısrarcı oldu. Erdoğan'a illaki sen kıldır ısrarı gülümseten anlara sahne oldu. 

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