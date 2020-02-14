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14 Şubat Sevgililer Günü hakkında vatandaşın görüşleri

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevenlerin, sevdiklerine hediyeler aldığı, duygularını ifade ettiği özel bir gün. Fakat biliyoruz ki sevgiyi ifade etme, yılın sadece bir gününe indirgenemez.Sevgi, yılın her günü, her dakikası ifade edilebilmeli

Biz de İnternethaber olarak Sevgililer Günü dolayısıyla mikrofonumuzu vatandaşa uzattık "14 Şubat Sevgililer Günü sizin için ne ifade ediyor, sizce sevgiyi ifade etme yılın sadece bir gününe indirgenmeli mi?" diye sorduk ve birbirinden ilginç cevaplara denk geldik...

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