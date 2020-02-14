14 Şubat Sevgililer Günü hakkında vatandaşın görüşleri

Biz de İnternethaber olarak Sevgililer Günü dolayısıyla mikrofonumuzu vatandaşa uzattık "14 Şubat Sevgililer Günü sizin için ne ifade ediyor, sizce sevgiyi ifade etme yılın sadece bir gününe indirgenmeli mi?" diye sorduk ve birbirinden ilginç cevaplara denk geldik...