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Açlığa dayanamayan Survivor yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu: Annem görmesin

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yarın ilk bölümü yayınlanacak olan Survivor'da büyük zorluk yaşayan Evrim Keklik'in verdiği röportajda isyan ettiği anların videosunu yayınladı. Keklik videoda "Annem görmesin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yarın ilk bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'dan ilk görüntüleri paylaşmaya başladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, çekimlerin beşinci gününde açlıktan gözyaşlarına boğulan yarışmacının zor anlarını yayınladı.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından en zor yarışmalarından biri olan Survivor'da yaşanan zorlukları gözler önüne seren bir video yayınladı. Adanın zor şartlarına uyum sağlayamayan 29 yaşındaki Evrim röportajında gözyaşları içinde şu sözlerle isyan etti: "Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Ağlayamıyorum bile gücüm yok. Su içmek mide bulandırıyor. Sohbet etmek istiyorum çay kahve içmek istiyorum. Moralim çok bozuk bana lütfen insan gibi bir kahve verebilir misiniz? Bir insanla adanın dışında bir sohbet etmek istiyorum Burası bana çok ağır geldi. Yastık yok boynum ağrıyor. Pislik cabası daha ne söyleyebilirim ki, moralim çok bozuk"

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