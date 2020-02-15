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Adana'da 314 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

ADANA'da bir iş yerinde 314 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlak ofisine operasyon düzenledi. 314 tüp kobra yılanı zehri bulunan iş yerindeki H.K, M.Ş.E, O.U. ve U.Y. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edilen şüphelilerin, yaklaşık bir yıl önce zehri iş yerine bıraktığını iddia ettikleri M.E. de ekiplerce yakalandı.

Tüpler, incelemek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

Kobra yılanı zehrinin, kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı bildirildi.

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