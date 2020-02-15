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O Ses Türkiye'de Hayri Kasaç Kürtçe şarkı söyledi geceye damga vurdu

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen O Ses Türkiye yarı finale Hayri Kasaç'ın Kürtçe şarkı söylemesi damga vurdu.

Televizyon izleyicilerinin yıllardır büyük ilgi gösterdiği O Ses Türkiye yarışmasında Hayri Kasaç isimli yarışmacı Kürtçe bir ninni söyledi. Yarışmada elenmesinin ardından veda ederken Acun Ilıcalı’dan Türkçe bilmeyen annesine Kürtçe seslenmek için izin isteyen Kasaç, “Lorî lorî” isimli ninniyi söyledikten sonra "Türkiye halklarına da selamlarımı iletiyorum" dedi. 

Mardinli Hayri Kasaç, söylediği Kürtçe ninni sonrası izleyiciler tarafından alkışlandı. Kasaç, "Annem senin şarkılarından hiçbir şey anlamıyorum' diyor. İnşallah gönlünü almışızdır" ifadelerini kullandı.

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