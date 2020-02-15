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Ahmet Nur Çebi Fikret Orman: Yüzüstü bırakıp kaçtı

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman'la ilgili ''Fikret Orman hiçbir şeyi devretmeden neden kaçıp gidiyorsunuz. Çok üzgünüm arkadaşlar, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fikret Orman'a sert eleştirilerde bulunan Çebi'nin açıklamalarından bazı satır başları...

- Dün akşamki mağlubiyet bizi çok üzdü ama kenetlenen bir takım gördüğümüz için umutlarımız arttı. Artık eski ve yaşlı hakemler istemiyoruz. Bunu dün akşam da söyledim. Yapacaksa hataları genç hakemler yapsınlar. En azından onlarla gelişelim, yürüyelim. Göztepe maçında kural hatası oldu. IFAB'dan alınan cevaba göre karar verdiklerini söylediler. Biz de gerekçeli kararı istiyoruz. Bu konuda baskımız devam edecek.

''Yürümüyor artık bu düzen''
- Bu VAR'la hakemler arasındaki işler neden iyi gitmiyor diyoruz. Valla cezalı hakemleri VAR'a koymak zorunda kalıyoruz dediler. Neden? Yurtdışından hakem getirin elde hakem yoksa madem. Bu hakem camiasında ahbap çavuş ilişkisi vardır. Biri birine abi, öteki ona amca abi diyor. Babalar oğullar var. Garip bir ortam oluşmuş durumda hakem camiasında. Bunu değiştirmek gerekiyor. Yürümüyor artık bu düzen.

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