DÜNYA

Meteorun düşme anı araç kamerasında

MALEZYA’nın Johor Bahru kentinde sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü. Meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Malezya’nın Johor Bahru kenti yakınlarında sabaha karşı saat 5.00 sularında bir meteor düştü. ‘Ateştopu’ olarak adlandırılan meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından Singapur ve Malezya’da en az 4 tane ‘ateştopu’ olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi.

IMO tarafından Singapur ve Malezya’da düştüğü rapor edilen meteorlar NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadı.

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