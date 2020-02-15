POLİTİKA

Çavuşoğlu: İdlib'deki sorun S-400 anlaşmasını etkilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki son durumun Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemeyeceğini belirterek, "Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dedi.

Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"İdlib'deki kriz S-400'leri etkilemez"
Suriye'deki İdlib krizi sonrası Rusya ile imzalanan S-400 anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İdlib'deki son durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dedi.

"İki ülke arasındaki ilişkileri bozmasına izin vermemeliyiz"
Türkiye'nin, herhangi bir ülkeyle tek bir anlaşmazlık yüzünden ilkelerini ve politikasını değiştirmeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye sorununun iki ülke arasındaki işbirliğini ve ilişkileri bozmasına izin vermemeleri gerektiğini belirterek, "Bu yüzden birlikte çalışıyoruz" dedi.

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