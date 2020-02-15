MEDYA

Çukur 88. bölüm 2. fragmanı: 3. sezon 21. bölüm

Çukur dizisi 88. yeni bölüm (3. sezon 21. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur 88. yeni bölümüyle 17 Şubat 2020 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 88. yeni bölüm (3. sezon 21. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 17 Şubat 2020 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı
Fenerbahçe'ye derbi öncesi 2 şok birden!
Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon için tarih verdi
Süper Lig'de bir hoca daha kovuldu!
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Düsseldorf'ta Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
İç çamaşırsız poz veren İşte Benim Stilim Sibel Arna orta parmak hareketiyle şok etti
Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde AK Partili üyeleri bizzat aradı
Cem Yılmaz eski aşkı Defne Samyeli'ye Serenay Sarıkaya ile gönderme yaptı
Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Göbeklitepe nerede hangi ilde Göbeklitepe hikayesi duyan şok oluyor