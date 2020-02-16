O Ses Türkiye 2020 şampiyon kim oldu? İşte O Ses Türkiye şampiyonu...

TV8 ekranlarında Eylül ayından bu yanan devam eden O Ses Türkiye'de 15 Şubat Cumartesi akşamı canlı yayında final heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin finalinde Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımlarından 6 yarışmacı mücadele etti. Canlı yayındaki büyük mücadele sonrasında O Ses Türkiye 2020 şampiyonu olan yarışmacı belli oldu.

O SES TÜRKİYE FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı ile Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye 2020 finalinde yarışan isimler oldu.

O SES TÜRKİYE FİNALDE KİMLER ELENDİ?

Canlı yayındaki ilk turda yarışmacıların performanslarının ardından sms oylaması yapıldı. O Ses Türkiye'de 6. olan ve finalde ilk turda elenen isim ise Hadise'nin takımından Biran Ceren Dörter oldu.

Eyüp Sultan Aylar, Alkan Dalgakıran, Soner Kip, Turgut Çıngı ve Uygar Erdoğan ise bir sonraki turda yeniden sahne aldı. İkinci turdaki oylama sonrasında elenen isim ise Turgut Çıngı oldu.

EYÜP ELENDİ HADİSE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir sonraki turda ise Hadise'nin yarışmacısı Eyüp Sultan Aylar O Ses Türkiye'ye veda etti. Eyüp'ün elenmesinin ardından ise sahneye çıkarak yarışmacısına sarılan Hadise gözyaşlarını tutamadı.

Şampiyonu belirleyecek tur aşamasında bir elenen isim daha belli oldu. Bu turda O Ses Türkiye finalinde 3 yarışmacı sahne aldı. Soner Kip, Uygar Erdoğan, Alkan Dalgakıran performanslarını bir kez daha sergiledi. Halk oylamasında O Ses Türkiye finalinde en düşük oyu alan yarışmacı Soner Kip oldu.

O SES TÜRKİYE 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye finalinde son ikiye kalan isimler Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran ile Beyazıt Öztürk'ün takımından Uygar Erdoğan oldu.

Yarışmacılar son turda bir defa daha performansları sergiledi.



Canlı yayındaki son sms oylamasının sonuçlarına göre ise O Ses Türkiye 2020 şampiyonu olan isim ise Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran oldu.

Yarışmadaki ikinci sezonu olan Seda Sayan ise ilk defa şampiyonluk keyfini yaşadı. Yarışmacısını sahneye çıkarak kutlayan Seda Sayan gözyaşlarını tutamadı.

O Ses Türkiye şampiyonu olan Alkan Dalgakıran finalde yeniden sahne alarak şarkı söyledi.